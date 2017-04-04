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Бартфельд: Тарасова надо было удалять на второй минуте матча с «Уфой»

4 апреля 2017, вторник. 20:21. Футбол
Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в эфире программы «Свисток» выразил мнение, что полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова надо было удалять на второй минуте матча с «Уфой» (1:0), а полузащитник «Зенита» Артур Юсупов был ошибочно удалён с поля за вторую жёлтую карточку в игре с «Рубином» (2:0).

«На второй минуте Тарасов опоздал к мячу, и здесь нет другого решения, кроме как удаление. Судья не дал оценки этому эпизоду и не показал красной карточки. Дмитрий сам недавно был травмирован и решил вот так удружить коллеге? Игорь Денисов в концовке тоже жёстко пошёл в стык, и там минимум жёлтая карточка — я бы назвал это нарушением на жирную оранжевую.

Вторая карточка Юсупова? Я и нарушения не вижу. Юсупов не должен был получать красную карточку. Угрозы здоровью не было, и игрок „Рубина“ сам шёл головой вниз. Неважно, какую позицию занимал арбитр. Он грубо ошибся — надо было продолжать игру», — сказал Бартфельд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив ФК Рубин ФК Уфа Артур Юсупов Дмитрий Тарасов Игорь Денисов Футбольное судейство
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4 апреля 2017, вторник
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