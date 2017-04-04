Пуйоль: Роналдиньо — один из самых важных игроков в истории «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением об экс-полузащитнике сине-гранатовых Роналдиньо. Бразилец перешёл в каталонский клуб в 2003 году и помог «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов и два чемпионата Испании, а также выиграл «Золотой мяч» по итогам 2005 года.
«Всегда здорово, когда в команде есть такие футболисты, как Роналдиньо. В момент его перехода к нам в команде была непростая ситуация. И тут появился он — с неизменной улыбкой на лице, высоким классом игры, великолепным футбольным стилем, да и просто со своим фирменным восприятием жизни.
Он помог нам избавиться от давления во всём, всегда был в хорошем настроении и наслаждался футболом. Мы очень благодарны ему за то, что он помог перевернуть ситуацию. Я считаю его одним из самых важных игроков в истории „Барселоны“, — цитирует Пуйоля сайт УЕФА.