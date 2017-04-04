«Локомотив» — «Уфа»: перед игрой в Черкизово состоятся 3 матча по киберфутболу

Перед матчем 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — «Уфа» (5 апреля) рядом со стадионом в Черкизово, на главной сцене у Паровоза состоятся три матча по киберфутболу с участием киберфутболистов «Уфы» (Роберт «Ufenok» Фахретдинов) и «Локомотива» (Антон «Klenoff» Клёнов), сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе московского клуба.
Мероприятие начнётся в 18:15 мск. Сперва киберспортсмены сыграют между собой, а потом каждый из них проведёт по одному матчу с болельщиком.
Матч 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — «Уфа» начнётся в 19:30 мск.