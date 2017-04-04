«Боруссия» Д разгромила «Гамбург», «Вердер» победил «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Гамбург» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 3:0. На 13-й минуте хозяев вывел вперёд Гонсало Кастро, а в концовке матча победу команды Томаса Тухеля закрепили Синдзи Кагава и Пьер-Эмерик Обамейянг, ассистировавшие друг другу.
«Вердер» на своём поле разгромил «Шальке» (3:0). Голами в составе бременцев отметились Теодор Гебре Селасси, Макс Крузе и Максимилиан Эггештайн. В ещё одном матче 29-го тура «Кёльн» минимально одолел «Айнтрахт» (1:0) благодаря мячу Милоша Йойича.