Энрике: меня удивляет, что «Ювентус» постоянно критикуют

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выступил в защиту соперника каталонского клуба по 1/4 финала Лиги чемпионов — «Ювентуса». Туринцев критиковали за оборонительный футбол в выездном матче Серии А с «Наполи» (1:1).
«Ювентус» – отличная команда, меня удивляет постоянная критика в их адрес. В матче с «Наполи» «Юве» забил в дебюте благодаря Хедире, а затем не смог забрать мяч у соперника, но «Наполи» – одна из лучших команд мира по владению мячом.
«Ювентус» – классная команда, в среду они снова встретятся с «Наполи» в Кубке Италии, где, я уверен, мы увидим совсем другую игру», — цитирует Энрике Football Italia.