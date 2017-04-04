«Лацио» проиграл «Роме» в ответном матче, но вышел в финал Кубка Италии

«Рома» победила «Лацио» в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:2.
На 37-й минуте Сергей Милинкович-Савич вывел «Лацио» вперёд. В концовке первого тайма Стефан Эль-Шаарави провёл ответный мяч.
На исходе часа игры Чиро Иммобиле вернул гостям лидерство, но на 66-й минуте Мохамед Салах сравнял счёт. В концовке Салах оформил дубль.
«Лацио», победивший в первом матче со счётом 2:0, вышел в финал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Наполи» (первый матч — 3:1).