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Гол Ибрагимовича на 94-й минуте спас «МЮ» от поражения в матче с «Эвертоном»

4 апреля 2017, вторник. 23:54. Футбол
«Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче 31-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.

На 22-й минуте Лейтон Бэйнс после углового переправил мяч во вратарскую, где Фил Джагелка поставил корпус Маркосу Рохо и открыл счёт. В концовке Эшли Уильямс решил сыграть рукой возле собственных ворот и получил прямую красную карточку, а Златан Ибрагимович с пенальти развёл голкипера и мяч по разным углам.

Команда Жозе Моуринью продолжила беспроигрышную серию: «МЮ» не проигрывал в АПЛ с 23 октября, когда уступил «Челси» (0:4).

«Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 балла. «Эвертон» (51) — седьмой.
Англия - Премьер-лига. 31-й тур
04 апреля 2017, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 – Джагелка – 22, 1:1 – Ибрагимович – 90+4 (пен)
Удаления: нет – Уильямс, 90+3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Эвертон Златан Ибрагимович
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