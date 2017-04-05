Куман: пенальти «МЮ» справедлив, но с этим очень тяжело смириться

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от ничьей в матче 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1. Манкунианцы ушли от поражения на 94-й минуте.
«Перед началом матча я бы согласился на ничью, но, учитывая ход игры, результатом я недоволен. Это была трудная игра, мы хорошо её контролировали при счёте 1:0. Были моменты, но забить второй мяч не получилось. Очень обидно. Пенальти справедлив, но с этим очень тяжело смириться. «Манчестер Юнайтед» атаковал и рисковал, так что мы должны были убить игру. Я был уверен, что мы отыграем на ноль.
Мы знаем, что близки к топ-4, хотя у «Эвертона» нет такого состава, как у «МЮ» или «Челси», — сказал Куман в эфире BBC Sport.