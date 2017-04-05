Моуринью: вообще-то «МЮ» забил 2 чистых гола, но я говорю это с улыбкой на лице

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от ничьей в матче 31-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1. На 72-й минуте отличился Златан Ибрагимович, но гол был отменён из-за положения «вне игры».
«Вообще-то мы забили два чистых гола, но я говорю вам это с улыбкой на лице, потому что не расстроен работой судьи. Это было действительно сложное решение для него, только видеоповтор мог помочь арбитру чётко разобраться в эпизоде. После давления, давления, бесконечного давления гол наконец-то случился. По крайней мере, мы не проиграли. Игроки отдали все силы. Мы не играли хорошо, но я очень доволен упорством футболистов.
Соперники снимали с игры футболистов группы атаки и выпускали защитников, предлагая нам атаковать, но они могут себе это позволить, потому что Лукаку настолько хорош, что всегда будет опасен», — сказал Моуринью в эфире BBC Sport.