В. Березуцкий: если тренер сборной позовёт меня, я тут же, как в армии, поеду

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий подчеркнул, что его участие в чемпионате мира 2018 года зависит исключительно от тренерского штаба сборной России во главе со Станиславом Черчесовым.
«Я, конечно, об этом думаю. В первую очень это будет зависеть от тренера, нужен ли я буду в 2018 году, когда в России пройдёт мундиаль, в каком состоянии буду находиться. На данный момент, чтобы не бежать за двумя зайцами, лучше сосредоточиться только на клубе, поскольку здоровье уже не позволяет работать в более интенсивном режиме. Что касается опыта, то, в принципе, он никуда не денется. Поэтому надежду такую оставляю, но вопрос к тренерам. Посмотрим, что будет. На данный момент тяжело совмещать клуб и сборную.
Если Черчесов почувствует, что я буду нужен команде, то в любом состоянии поеду и буду готовиться к чемпионату мира. Но если на данный момент здоровье не позволяет тренироваться, все работают, а я сижу на скамеечке или бегаю по кругу, это ненормально. Какой пример я подаю молодым ребятам в сборной? Кто-то может бегать по кругу и потом играть, а кому-то надо пахать на тренировках, это абсолютно разные вещи. Поэтому позовёт меня тренер, и я тут же, как в армии, поехал», — сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России».