В. Березуцкий не боится завершения игровой карьеры и намерен поступить в ВШТ

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, чем планирует заниматься по окончании игровой карьеры. По его словам, он планирует попробовать себя сразу в нескольких ролях.
«Пока об этом не думал и никем себя не вижу. Тренерство или менеджмент? Не знаю. Я попробую и то, и другое. Наверное, через некоторое время поступлю в ВШТ и посмотрю, что это такое. Получится у меня, понравится ли, как пойдёт, будут ли какие-то успехи… Может быть, скажут в ВШТ: „Молодой человек, вам лучше никого не тренировать, идите-ка отсюда“. Поэтому посмотрим. Но я, по крайней мере, не боюсь заканчивать футбольную карьеру, как некоторые. Понимаю, что всю жизнь в футбол играть не будешь. Наоборот, я в предвкушении того, что по окончании карьеры могу выбрать всё, что хочу, и попытаться сделать всё, что хочу. Такой шанс даётся не многим, поскольку каждый человек боится сделать для себя что-то новое.
Что касается решения о приостановке международной карьеры, то, когда ты спортсмен, тебе кажется, что что-то произойдёт и станет лучше, восстанавливаться будешь быстрее, улучшится самочувствие, будет легче просыпаться. К сожалению, этого не происходит. О росте сейчас говорить тяжело. Можно только поддерживать своё состояние. Думал об этом и на чемпионате Европы, и раньше. Понимал, что это может закончиться. Рождение дочери, конечно, также сыграло роль в принятии решения», — сказал Березуцкий в эфире программы «Футбол России».