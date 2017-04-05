О. Иванов не поможет «Тереку» в матче с «Арсеналом»

Футболисты «Терека» 4 апреля начали подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», проведя тренировку на своей базе, сообщает пресс-служба грозненского клуба. После предыдущей игры с «Амкаром» наставник «Терека» Рашид Рахимов предоставил футболистам один выходной день.
В предстоящем матче с «Арсеналом» точно не примет участия полузащитник Олег Иванов. Он только начал совершать лёгкие пробежки и заниматься в тренажёрном зале после удаления гланд и лечения. По индивидуальной программе занимался также полузащитник Игорь Лебеденко, вернувшийся из Германии, куда он ездил на обследование из-за болей в спине.