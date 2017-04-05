Шекспир: «Лестер» не показал свой лучший футбол в матче с «Сандерлендом»

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал победу над «Сандерлендом» (2:0) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Мы не показали свой лучший футбол, но главное, что мы победили. Знаем, что можем играть лучше. Хотим в итоге набрать как можно больше очков. Разговоров по поводу матчей с „Атлетико“ в Лиге чемпионов у нас не было. Мы не хотели обсуждать данную тему.
Слимани должен проявить терпение. В последние недели он играл не слишком часто, но сегодня показал, на что способен», — приводит слова Шекспира BBC.