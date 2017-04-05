Ибрагимович готов остаться в «МЮ» в случае непопадания в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович подчеркнул, что готов продолжить карьеру в английском клубе даже в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Контракт Ибрагимовича с «МЮ» действует до лета 2017 года. Ранее появилась информация, что форвард перейдёт в клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Я пришёл в «МЮ» и без Лиги чемпионов. Пришёл в такую команду, какой она есть. Она не была фаворитом, но я решился на переход, чтобы помочь и усилить её. Если бы мне было что сказать по поводу своего будущего, я бы сказал, но пока мне добавить нечего. Мы продолжаем переговоры. Посмотрим, что произойдёт дальше.
Мне уже 35. Это не 20, когда у тебя впереди ещё много лет карьеры. Вероятно, мне остался один, два или три года. Всё зависит от того, чего хочу я, чего хочет клуб. Я с самого начала сказал, что пришёл сюда не терять время, а побеждать», — сказал Ибрагимович в интервью клубному телеканалу «МЮ».
На данный момент манкунианцы занимают 5-е место в АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка. Кроме того, «МЮ» продолжает борьбу в Лиге Европы, победитель которой также получает путёвку в ЛЧ.