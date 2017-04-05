Абидаль: только Энрике знает, мог ли он продолжать работать у руля «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал решение главного тренера команды Луиса Энрике. Наставник каталонской команды покинет свой пост по окончании текущего сезона.
«Это важное решение. И только Луис Энрике знает, мог ли он продолжать работать у руля «Барселоны». Когда тренер принимает подобное решение, не остаётся ничего иного, как принять его», — приводит слова Абидаля Mundo Deportivo.
Руководство испанского гранда пока не объявляло о том, что определилось с кандидатурой нового главного тренера.