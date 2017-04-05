Нойер не сможет помочь «Баварии» в матче с «Боруссией» Д

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на голкипера команды Мануэля Нойера в предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в 28-м туре чемпионата Германии, сообщает Bild.
Согласно информации источника, футболист немецкой сборной не сумеет полностью восстановиться к этой игре и делает всё, чтобы помочь своей команде в четвертьфинальных баталиях Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Нойер получил травму на одной из тренировок «Баварии».
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля в Мадриде. Матч между «Боруссией» и «Баварией» пройдёт 8 апреля на поле мюнхенцев.