Симеоне: меня не беспокоит вопрос о том, перейдёт ли Тео Эрнандес в «Реал»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о том, что «Реал» договорился с защитником «Алавеса» Тео Эрнандесом о его переходе в стан «сливочных» за € 24 млн. Трансферный лист футболиста принадлежит «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды.
«Я всегда желаю футболистам всего наилучшего. Когда закончится сезон, мне скажут, какие игроки будут в моём распоряжении. Я говорил с Тео около месяца назад. Он знает, что я сказал ему, а он знает мою позицию. Очень доволен его игрой, но меня не беспокоит вопрос о том, перейдёт ли он в «Реал». Это вопрос к руководству «Атлетико», — приводит слова Симеоне Marca.