«РБ Лейпциг» намерен продлить контракт с полузащитником Кейта

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник в очередной раз подчеркнул, что клуб не намерен расставаться с полузащитником Наби Кейта. Игрок попал в поле зрения не одного ведущего клуба Европы, в частности немецкие СМИ сообщали, что в его услугах заинтересована мюнхенская «Бавария».
«Для нас было бы очень нежелательно расставаться с Кейта. И мы не скрываем, что ведём переговоры с ним относительно продления его контракта. Надеемся, что до конца сезона придём к общему знаменателю. Очевидно одно: в следующем сезоне он будет играть за «Лейпциг», — цитирует Рангника Sport Bild.
Действующий контракт Кейта с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2020 года.