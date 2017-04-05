Манчини: не думаю, что с «Барселоной» «Ювентус» сыграет так же, как с «Наполи»

Бывший главный тренер миланского «Интера» Роберто Манчини поделился мнением о шансах туринского «Ювентуса» в четвертьфинальных баталиях Лиги чемпионов с «Барселоной». Манчини считает, что «старая синьора» способна победить каталонский клуб и выйти в полуфинал.
«Каждая игра имеет собственную историю. И я не думаю, что с «Барселоной» «Ювентус» сыграет так же, как с «Наполи». Думаю, что на поле развернётся открытая борьба и «Ювентус» будет способен победить «Барселону», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.
«Ювентус» встретился с «Наполи» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии и сыграл вничью со счётом 1:1.
Первая игра между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 11 апреля на поле бьянконери, ответная – 19 апреля.