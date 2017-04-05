РФПЛ со следующего сезона планирует ввести потолок зарплат для молодых игроков

Российская Премьер-Лига со следующего сезона планирует ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
«Ряд клубов РФПЛ вышли с предложением ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Пока это только предложение, которое надо обсуждать. Мы очень тщательно подойдём к этому вопросу. Возраст ещё не определили. Предложено два варианта – 23 года и 21 год. Планируем, что со следующего сезона РФПЛ введём этот потолок. Пока это только предложение», — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.