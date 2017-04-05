Матч «Локомотив» — «Уфа» начнётся с минуты молчания в память о погибших в Питере

Предстоящий полуфинальный матч Кубка России «Локомотив» — «Уфа», который состоится 5 апреля в Москве на стадионе «Локомотив», начнётся с минуты молчания. В ходе предматчевого совещания этот вопрос был обсуждён.
«Было принято решение начать матч с минуты молчания в память о погибших в Санкт-Петербурге в результате взрыва. Также футболисты «Локомотива» и «Уфы» выйдут на матч в траурных повязках», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.
Матч «Локомотив» — «Уфа» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи