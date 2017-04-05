Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Глушаков предложил РФПЛ вернуться к практике приглашения иностранных судей

5 апреля 2017, среда. 13:01. Футбол
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказал мнение, что на самые важные и принципиальные матчи в Премьер-Лиге руководству РФПЛ стоит назначать работать иностранных арбитров. В 23-м туре красно-белые, лидирующие в турнирной таблице, на своём поле будут принимать «Зенит», который отстаёт в таблице на шесть очков.

«По-моему, в той сложной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, стоит просто вернуться к практике приглашения на матчи между лидерами иностранных арбитров. Судите сами. С одной стороны, благодаря этому наша Премьер-Лига полностью исключит разговоры о предвзятости, заговорах и прочих подобных вещах. Иностранец может ошибиться.

Но в пристрастности, необъективности и тем более заинтересованности в каком-то результате его никак не обвинишь. С другой стороны, таким образом, мы не станем «подставлять» наших, российских арбитров, которым и так несладко. Представляете, под каким давлением они находятся в последнее время? Любое их решение сейчас критикует то одна сторона, то другая. Любую ошибку раздувают до уровня заговора. Как они могут оставаться хладнокровными в таких условиях?! А хладнокровие — это, наверное, самое важное, что требуется от судьи, который обслуживает ключевые матчи сезона. В общем, предлагаю руководству Премьер-Лиги рассмотреть этот вопрос.

Арбитра из какой страны хотел бы видеть на наших матчах с главными конкурентами? Пожалуй, англичанина. Мне всегда нравилась британская манера судейства. Да и для наших арбитров лучший комплимент состоит в том, что они «дают играть», как их английские коллеги», — цитирует Глушакова Bobsoccer.
Источник: Bobsoccer Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Денис Глушаков Футбольное судейство
Такая разная йога. Необычные варианты для медитации
Такая разная йога. Необычные варианты для медитации
Fitness
Новости. Футбол
5 апреля 2017, среда
13:37 Кавазашвили: если Прядкин за сокращение, то ему придётся опуститься до 4 команд
13:28 Роналду, Бэйл и Кроос не помогут «Реалу» в матче с «Леганесом»
13:19 Газзаев: РФПЛ нужно расширять до 18 клубов, а не сокращать
13:18 Лебедев: количество команд в РФПЛ нужно сокращать, можно даже до 12 участников
13:03 Сусо: игроки «Реала» изменили метод питания и занимались йогой
13:01 Глушаков предложил РФПЛ вернуться к практике приглашения иностранных судей
12:58 Пирло может войти в тренерский штаб «Челси»
12:41 Пуйоль: Гвардиола — феномен, он помог нам произвести революцию в футболе
12:40 Матч «Урал» — «Рубин» начнётся с минуты молчания в память о погибших в Питере
12:37 Максимальный срок полномочий президента УЕФА ограничен тремя сроками по 4 года
12:34 М’Вила: победа в Кубке России спасёт «Рубин» в этом сезоне
12:29 Гендиректор «Арсенала»: непонятно, как сокращение команд повысит уровень РФПЛ
12:18 Бакеро: не обязательно, чтобы новый тренер раньше работал в «Барселоне»
12:17 Грасия: в «Рубине» полуфинал Кубка России с «Уралом» рассматривают как финал
12:04 Четвертьфинальный матч Кубка Украины «Полтава» — «Шахтёр» отменён
12:01 Чеферин: деньги в футболе решают не всё
11:47 Матч «Локомотив» — «Уфа» начнётся с минуты молчания в память о погибших в Питере
11:41 Годин: с «Реалом» будем играть не для того, чтобы лишить его чемпионства
11:40 Гендиректор «Крыльев Советов»: считаю нецелесообразным сокращение клубов в РФПЛ
11:35 Моуринью: Рашфорд не забивал с сентября, его нужно поддержать, а не критиковать
11:30 Нигматуллин: я против сокращения РФПЛ, от 14 команд уровень лиги не вырастет
11:26 Зидан – журналистам: как можно говорить, что Модрич не в форме?
11:20 В Екатеринбурге на матчах ЧМ-2018 ожидается около 120 тыс. гостей
11:10 На конгрессе УЕФА в Хельсинки почтили память жертв взрыва в Санкт-Петербурге
11:06 Росси по окончании сезона может перейти в «Торино»
11:06 Симонян: если клубы не тянут финансово, то РФПЛ можно и до 12 команд сократить
11:04 Хёнесс не согласен, что сотрудники «Баварии» боятся его и Румменигге
10:57 Президент «Атлетико»: ничего не знаем о переходе Т. Эрнандеса в «Реал»
10:53 Моуринью: Шоу не понимает мой стиль игры, в матче с «Эвертоном» я думал за него
10:48 Шаваев: показалось, что доктора «Спартака» не особо хотели мне помогать
10:31 Более 3000 болельщиков ЦСКА поддержат команду на матче с «Краснодаром»
10:29 РФПЛ на 1-2 сезона может сократить количество клубов-участников
10:20 «Интер» согласился выкупить Маноласа у «Ромы» за € 43 млн
10:15 Баллак: в вопросе перехода Азара в «Реал» на весах огромная сумма
10:13 Месси: Гвардиола нашёл форму игры, чтобы использовать качества каждого из нас
10:00 РФПЛ со следующего сезона планирует ввести потолок зарплат для молодых игроков
09:56 Конте хочет пригласить в «Челси» итальянского тренера, руководство — английского
09:44 Ибрагимович стал вторым 35-летним игроком после Дзолы по голам в АПЛ за сезон
09:41 Бергоми: для меня Зидан не сильнее Пиоли, просто у него сильные игроки
09:39 «Спартак»: ещё одно маленькое чудо команды
09:28 «Спартак» поздравил Федуна с 61-летием
09:26 Жулиано: будь я тренером сборной России, вызвал бы всех россиян из «Зенита»
09:20 Мончи: преждевременно говорить, что Луис Энрике не возглавит «Рому»
09:14 Кутепов: в «Спартаке» не обращают внимания на слухи о стимулировании соперников
09:00 Тимощук составил тройку лучших украинских легионеров в истории чемпионата России
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к идее сокращения Премьер-Лиги?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+