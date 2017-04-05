Лебедев: количество команд в РФПЛ нужно сокращать, можно даже до 12 участников

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев высказал мнение по поводу возможного сокращения количества команд в РФПЛ до 14. Ранее президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что РФПЛ может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации.
«Сергей Прядкин – молодец, я полностью поддерживаю идею сокращения количества команд в РФПЛ. Матчи должны вызывать интерес у болельщиков. Клубы должны быть финансово самостоятельными. Не должно быть такого, чтобы «Томь» доигрывала чемпионат непонятно каким составом. В целом сокращение количества матчей позволит нам избавиться от игр зимой. Вспомните, как в конце прошлого года ЦСКА играл дома в такой снегопад, что даже хозяин бы свою собаку на улицу не выпустил.
Считаю, что количество команд в РФПЛ нужно сокращать, можно даже до 12. Это рациональное предложение. Если лет через 10-15 у нас появится больше финансово-самостоятельных клубов, больше денег в спорте, тогда можно не только вернуть 16 команд, но и увеличить до 18-20», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.