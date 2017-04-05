Яровинский: ЦСКА рассчитывает на Макарова и ждёт обратно

ЦСКА рассчитывает на полузащитника Александра Макарова после того, как он вернётся в стан столичной команды. Об этом сообщил спортивный директор столичного клуба Олег Яровинский. 20-летний футболист в настоящее время выступает на правах аренды за «Тосно».
«Насчёт Александра Макарова нам никаких официальных запросов от «Зенита» не поступало. Мы на Сашу рассчитываем. Когда год назад думали, как максимально эффективно его использовать, то пришли к выводу, что он должен поиграть во взрослый футбол. Мы про Макарова не забыли, регулярно держим с ним связь и ждём обратно», – сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.