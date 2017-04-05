Рейна и Гамшик в заявке «Наполи» на матч с «Ювентусом»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри назвал фамилии футболистов, которые включены в заявку на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом». В первой встрече неаполитанцы уступили (1:3).
В заявку попал не игравший в матче 30-го тура Серии А с «Юве» (1:1) Пепе Рейна, а также Марек Гамшик, который из-за травмы покинул поле на 76-й минуте.
Заявка «Наполи»:
вратари: Рафаэл Кабрал, Пепе Рейна, Луиджи Сепе;
защитники: Никола Максимович, Фаузи Гулам, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Кристиан Маджо, Влад Кирикеш, Иван Стринич, Рауль Альбиоль;
полузащитники: Маркес Аллан, Амаду Диавара, Марко Рог, Марек Гамшик, Жоржиньо, Пётр Зелиньски, Эммануэле Джаккерини, Дрис Мертенс;
нападающие: Хосе Кальехон, Лоренцо Инсинье, Леонардо Паволетти, Аркадиуш Милик.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Ювентус». Начало – 21:45 мск.
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