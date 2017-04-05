Комитет по этике рассмотрит жалобу на Будогосского, если к ним обратится Мутко

Комитет по этике Российского футбольного союза не рассматривал жалобу руководителя Московской коллегии судей по футболу Сергея Французова на главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Рассмотрена она будет, если в комитет по этике обратятся президент РФС Виталий Мутко или исполком организации. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Илье Джапаридзе сообщил глава комитета Семён Андреев.
Ранее Французов в интервью пресс-службе Московской коллегии судей заявил, что подал в комитет по этике РФС жалобу на Будогосского за оскорбления.
«Ничего от президента РФС и от исполкома нам не поступало. Как только это произойдёт, комитет по этике рассмотрит жалобу Французова на Будогосского», — сказал Андреев.