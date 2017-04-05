В Сети появилась петиция за то, чтобы Роналду избавился от жилья в Trump Tower

В Сети появилась петиция за то, чтобы форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду избавился от своего имущества в небоскрёбе Trump Tower в Нью-Йорке, который принадлежит президенту США Дональду Трампу.
Из текста петиции следует, что Роналду не только владеет квартирой в этом небоскрёбе стоимостью $ 18,5 млн, но и планирует обзавестись ещё одной жилплощадью за $ 23 млн. По мнению автора петиции, такая звезда, как Роналду, имеет долг выступить против «фашистской» политики Трампа, отказавшись принимать участие в бизнесе, связанном с ним.
На данный момент петиция, которая была опубликована 5 апреля, собрала более 11 тыс. подписей.