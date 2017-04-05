РФС: Арсланбеков ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» в игре с «Кубанью»

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС признала, что арбитр Тимур Арсланбеков принял неправильное решение, назначив пенальти в ворота «Факела» в матче 29-го тура ФНЛ «Факел» — «Кубань» (2:2).
«Контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрела эпизод в матче «Факел» – «Кубань» с назначенным пенальти. Тимур Арсланбеков ошибочно назначил пенальти в ворота «Факела» на 93-й минуте матча», — сказал Калошин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Реализовав 11-метровой удар на последних секундах матча с «Факелом», «Кубань» вырвала ничью в этой встрече. После финального свистка главный тренер воронежской команды Павел Гусев не смог сдержать эмоций и на повышенных тонах высказал претензии Арсланбекову.