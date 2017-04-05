Названа причина смерти председателя комиссии СФ по подготовке к ЧМ Тюльпанова

Причиной смерти председателя комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира 2018 года Вадима Тюльпанова стала острая сердечная недостаточность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу члена СФ. Тюльпанов скончался 4 апреля на 53-м году жизни в Санкт-Петербурге в оздоровительном комплексе.
«Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца», — говорится в сообщении.
Ранее источник в правоохранительных органах города сообщал, что Тюльпанов поскользнулся и упал в бане, получив перелом основания черепа.
Тюльпанов возглавлял петербургское Заксобрание с 2003 по 2011 год. Он избрался в Совет Федерации от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа. Дочь Тюльпанова Милана в прошлом году вышла замуж за нападающего «Зенита» Александра Кержакова.