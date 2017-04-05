ЦСКА не будет продавать билеты на матч со «Спартаком» через Интернет

ЦСКА сообщил о порядке реализации билетов на дерби со «Спартаком», которое состоится 30 апреля в рамках 26-го тура РФПЛ на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА».
«В связи с усиленными мерами безопасности и повышенным спросом билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах «Арены ЦСКА» с 27 апреля. Приоритетное право приобретения получат обладатели сосканированного входным турникетом в день игры с «Ростовом» (15 апреля) либо с «Локомотивом» (26 апреля) разового билета при предъявлении его в кассе.
Билеты на трибуны A и S будут продаваться фан-клубом RBWorld. Продажи билетов на игру со «Спартаком» через Интернет не будет. Информация о стоимости билетов и графике работы касс будет опубликована на pfc-cska.com дополнительно», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.