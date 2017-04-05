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Каррера посетил матч «Локомотив» — «Уфа»
5 апреля 2017, среда. 20:14.
Футбол
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера
посетил полуфинальный матч Кубка России «Локомотив» — «Уфа». Камера запечатлела итальянского специалиста на трибунах стадиона «Локомотив».
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги красно-белым предстоит сыграть с «Уфой». Матч состоится в Уфе 9 апреля.
Фотографию
можно посмотреть в «Твиттере»
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ФК Локомотив
ФК Спартак
ФК Уфа
Массимо Каррера
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