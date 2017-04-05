Бюджет ЧМ-2022 в Катаре сокращён на 40-50%

Глава оргкомитета чемпионата мира 2022 года в Катаре Хасан аль-Тавади сообщил, что бюджет турнира сокращен на 40-50%.
«Мы хотели обеспечить финансовую ответственность в отношении инфраструктуры, связанной с чемпионатом мира. Вот почему на раннем этапе мы установили первоначальный бюджет и обязались сократить его после того, как рынок и проект станут понятнее, а мы окончательно определимся с масштабом работ», — цитирует аль-Тавади CNN.
По словам аль-Тавади, теперь инфраструктура турнира обойдётся в $ 8-10 млрд, а большая часть из этих средств пойдёт на строительство стадионов и тренировочных полей. Он также заявил, что ФИФА ещё не определилась с окончательным количеством стадионов для ЧМ-2022. Изначально власти Катара планировали построить 12 арен, однако теперь хотят ограничиться восемью – минимально возможным количеством.
Ранее сообщалось, что Катар еженедельно тратит $ 500 млн на подготовку к ЧМ-2022.