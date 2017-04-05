«Челси» — «Манчестер Сити»: Зума и Компани сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на матч 31-го тура английской Премьер-лиги.
Впервые с февраля 2016 года в стартовом составе синих в матче АПЛ появится защитник Курт Зума. Капитан «горожан» Венсан Компани сыграет впервые с 28 января.
«Челси»: Куртуа, Зума, Давид Луис, Кэхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро, Диего Коста, Азар.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Стоунс, Компани, Фернандиньо, Делф, Зане, Сильва, Де Брёйне, Навас, Агуэро.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Сити». Начало — в 22:00 мск.