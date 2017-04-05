«Лион» разгромил «Метц» в переигровке матча 16-го тура Лиги 1

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Лион» в гостях одержал разгромную победу со счётом 3:0 над командой «Метц».
Матч между «Метцом» и «Лионом» изначально должен был состояться 3 декабря, но был прерван на 28-й минуте из-за того, что болельщики хозяев бросили с трибуны петарду, которая попала в голкипера «Лиона» Антони Лопеша. Тогда встреча была приостановлена, и позже арбитр принял решение не возобновлять игру.
В сегодняшней игре голами отметились Александр Ляказетт, Жордан Ферри и Корентин Толиссо.
«Лион» набрал 54 очка и занимает четвёртую строчку в таблице Лиги 1, а «Метц» с 35 очками идёт на 14-м месте.