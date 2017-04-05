Сёмин: Кверквелия? Взяли его, поскольку в «Локо» грузины всегда были в порядке

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» (1:0) в полуфинале Кубка России и игру защитника Соломона Кверквелии.
«Нужно поздравить всех болельщиков, игроков с выходом в финал. Мы выдали два сложных матча с «Уфой», совершенно равных. В первом матче мы били больше, больше создавали моменты, но игра была равной в плане территории. Хорошо, что было единство, мы боролись за результат и его добились. Две игры через три дня на четвёртый тяжело выиграть у одной команды, тем более у «Уфы». Она сейчас в хорошем состоянии, хорошо играет в обороне. Я очень доволен за результат, за игроков.
Удобнее ли Фарфану играть без Ари? Мы планировали, что они найдут взаимодействие и усилят давление, но что-то не получилось. Надо внимательно посмотреть на них. В средней линии мы не имели преимущества во владении мячом, поэтому мы поменяли на игрока оборонительного плана.
В перерыве Ари испытывал проблемы с икроножной мышцей, я немного тянул время, чтобы не менять лишнего игрока. Ари нашёл игру, но я боялся повреждения, поэтому поменял на Майкона. Мы планировали его выход. Маргасов, как и все в обороне, сыграл достаточно неплохо, но думаю, что он может играть лучше. Маловато было подключений в атаку.
Кверквелия – лидер защиты «Локомотива»? У нас всегда грузины были в порядке. Заза Джанашия был, теперь специально взяли ещё одного», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.