Обляков: задача «Уфы» выиграть у «Спартака» — победить можно любую команду

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в полуфинальном матче Кубка России, а также заявил, что перед уфимской командой стоит задача победить «Спартак» в домашнем матче 22-го тура российской Премьер-Лиги.
«Нас надломило то, что в концовке первого тайма пропустили гол. Мы попытались придавить «Локо» во втором тайме, не получилось. Что говорил Семак перед выходом на замену? Делать много обостряющих передач, бить. Мы много контролировали мяч, были сильнее «Локо» в начале игры, но нам не везло, мяч не шёл в ворота. Что ж, постараемся в следующем году выиграть Кубок.
Мы идём от игры к игре, любой матч должны выигрывать. Выиграть у «Спартака»? Это наша задача — победить можно любую команду.
Перед нами не стоит задача выйти в еврокубки, но любой хочет играть там», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.