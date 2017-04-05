Чорлука после травмы может вернуться в состав «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после домашней победы над «Уфой» (1:0) в полуфинале Кубка России рассказал о повреждениях защитника Тараса Михалика и полузащитника Владислава Игнатьева, полученных в этой встрече. Наставник также отметил, что защитник Ведран Чорлука может помочь команде в домашнем матче 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (9 апреля).
«Что с Игнатьевым и Михаликом? Михалик – молодец, боец, не каждый на его месте остался бы на поле, он терпел боль, в конце матча выручил нас. Что касается Игнатьева, завтра врачи определят, что с ним. Конечно, травма Игнатьева осложнила нам концовку. Чорлука, вполне возможно, сыграет в следующем матче», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Чорлука получил повреждение во время домашней встречи 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1).