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Нигматуллин: если бы Беленов отбил удар Фернандеша, он был бы основным в сборной

5 апреля 2017, среда. 22:38. Футбол
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Кубка России, в котором «железнодорожники» дома обыграли «Уфу» (1:0).

«Локомотив» победил по делу. «Уфа» начала матч неплохо, но остаток встречи провела в обороне. «Железнодорожники» не показали чего-то сверхъестественного, но этого было достаточно, чтобы пройти в финал. Юрий Сёмин в очередной раз в финале Кубка России. Даже возникла определённая ностальгия. Все знают, что Юрий Палыч – специалист по Кубку в «Локомотиве». Желаю ему победы в этом турнире. Нет разницы, с кем «Локомотив» встретится в финале. Если команда будет в полном порядке, то победит любого соперника.

Александр Беленов пропускает во второй игре с «Локомотивом» после дальнего удара, но обвинять вратаря в поражении нужно в последнюю очередь, Беленов много делает для команды. Удар Мануэла Фернандеша был великолепен. Если бы Беленов его потащил, он был бы основным вратарём сборной России», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.


Посмотреть гол можно в «Твиттере».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Уфа Александр Беленов Мануэл Фернандеш Руслан Нигматуллин
Новости. Футбол
5 апреля 2017, среда
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