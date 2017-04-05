Ари: «Локомотив» заслуженно вышел в финал Кубка России

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» (1:0) в полуфинальном матче Кубка России.
«Игра получилась сложной. «Уфа» могла открыть счёт в первом тайме, но здорово сыграл Гилерме. Хорошо, что нам удалось забить гол, который в итоге всё и решил. После гола пошла более открытая игра. Я очень сильно хотел забить. В начале матча получил болезненный удар по ногам, что немного мешало играть. В перерыве тренер даже хотел поменять меня. Но я попросил продолжить, чтобы посмотреть, как буду чувствовать себя. Главное, что мы в финале.
Мы заслужили эту победу, бились друг за друга и заслуженно вышли в финал. Мы отдавали себе отчёт, насколько эта игра важна. Никто не жаловался. Все были единым коллективом. Все вместе мы добились результата», — приводит слова бразильского форварда официальный сайт «железнодорожников».