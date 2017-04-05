Дубль Азара принёс «Челси» победу над «Манчестер Сити»

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» со счётом 2:1 обыграл «Манчестер Сити».
На 10-й минуте Эден Азар вывел синих вперёд. Отыгрались «горожане» на 26-й минуте благодаря точному удару Серхио Агуэро. На 34-й минуте хозяева поля получили право на пенальти — удар Азара с 11-метровой отметки отразил Вилли Кабальеро, но бельгиец был первым на добивании и всё-таки поразил ворота гостей.
«Челси» лидирует в таблице английского чемпионата, имея в активе 72 очка. «Манчестер Сити» с 58 очками располагается на четвёртой строчке.