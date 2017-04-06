Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел шесть поражений за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, проиграв в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии «Челси» (1:2), потерпел своё шестое поражение в сезоне. В карьере испанского специалиста такое произошло впервые.
Также поражение от «Челси» в текущем сезоне английской Премьер-лиги стало вторым для «Манчестер Сити». В матче первого круга «горожане» на своём поле уступили со счётом 1:3. Ранее команды под руководством Гвардиолы ещё никогда не проигрывали одному и тому же клубу в чемпионате два раза за один сезон.