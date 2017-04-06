«Реал» обыграл «Леганес» и вернулся на первое место в таблице Примеры

В матче 30-го тура испанской Примеры «Реал» в гостях одержал победу со счётом 4:2 над «Леганесом».
К 23-й минуте «сливочные» вели в счёте 3:0 — голами отметились Хамес Родригес и Альваро Мората, отличившийся дважды. Ещё до перерыва хозяева сумели сократить разницу в счёте до минимальной благодаря голам Габриэла и Лусиано. Однако в начале второго тайма Мората оформил хет-трик, установив окончательный результат.
Благодаря этой победе «Реал» вернулся на первое место в таблице и опережает «Барселону» на два очка. При этом подопечные Зинедина Зидана провели на матч меньше.