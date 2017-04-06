Азар: «Челси» готов ко всему

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Бельгиец оформил дубль.
«Конечно, это большая победа. Она не была красивой, но главное — выигрывать матчи. После поражения здорово вернуться сюда и победить. Матчи с „Манчестер Сити“ — это всегда настоящая битва. Тибо (Куртуа. — Прим. «Чемпионата») ошибся, но это не его вина. Он делал великолепные сейвы. Нам повезло иметь его в команде.
Нужно пройти длинный путь, но мы готовы ко всему», — приводит слова Азара BBC Sport со ссылкой на BT Sport.