Юрист Прокопец: происходящее в российском футболе — отражение проблем общества

Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился мнением о проблемах в российском футболе. Накануне защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил, что «в России игра постепенно загибается».
«К сожалению, происходящее в футболе – это отражение проблем общества. Говорят: «Какие хулиганы у нас на трибунах дерутся». Но эти хулиганы не возникли из ниоткуда. Они дерутся и за пределами стадионов. Это говорит о том, что в стране проблемы с правопорядком. У нас воруют в клубах, да… Но ведь и не только в клубах, а в других местах тоже. Поменяется общество – поменяется и футбол. А фантазировать и делать косметические изменения просто нет смысла.
Я считаю неверным, что финансовый фэйр-плей в России действует только на те команды, которые играют в турнирах УЕФА. В Англии он, например, распространён и на первый дивизион, что спасает от катастрофы. То, что зарабатываешь, то и должен тратить. Ты не можешь, как «Томь», подписать контракт с кучей футболистов, но не заплатить ни одной зарплаты. Ни одной! Люди в июле начали работать и только в марте получили первые деньги. Это как вообще?
У нашей фирмы человек 10 клиентов из Томска. Один пришёл, другой, началась цепная реакция… Нет, я правда не понимаю, как у нас руководители подписывают контракты?! Они видят, что должны платить условный миллион в месяц, но при этом знают свой бюджет, в котором нет таких денег. Это никого не смущает, но потом эти же самые люди ходят и плачут на всю страну: «Дайте денег, Владимир Владимирович, дайте денег, губернатор — у нас ведь социальный проект». Подобное надо заканчивать сразу. Пусть лучше в пятом дивизионе играет условная «Томичка» с местными ребятами, чем происходит это. Я правда не понимаю, как эти люди могут заниматься управлением», — сказал Прокопец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полную версию интервью с Прокопцом читайте на «Чемпионате» в скором времени.