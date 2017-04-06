Гвардиола: «Манчестер Сити» весь сезон преследует проблема реализации моментов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевое поражение от «Челси» (1:2) в матче 31-го утра чемпионата Англии, отметив, что команда на протяжении всего сезона испытывает проблему с реализацией голевых моментов.
«Это честь иметь в своём составе чудесных игроков. Мы приехали на «Стэмфорд Бридж» и играли в свой футбол.
Я счастливчик, поскольку работаю с этими ребятами. Это обнадёживает. Я являюсь оптимистом.
Мы создаём много голевых моментов, но недостаточно хорошо реализуем их в штрафной площади соперника — так было весь сезон. Это наша проблема. Но мои игроки продолжают играть в нашем стиле.
Это именно то, почему мне хочется здесь работать и помогать клубу в следующие годы. Мы отдали все силы», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.