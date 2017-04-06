Конте: у меня такое чувство, что страдал на поле вместе с игроками «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от домашней победы над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Выгляжу усталым, поскольку у меня сейчас такое чувство, что играл сегодня вместе с командой и страдал на поле с игроками. Однако мы должны быть довольными победой, потому что играли с очень сильной командой, лучшей в лиге. А возглавляет «Манчестер Сити» лучший тренер в мире. Побеждать в таких матчах на данном этапе сезона великолепно. Теперь нужно отдохнуть и восстановиться к следующему матчу, который состоится уже через два дня», — цитирует Конте BBC Sport.