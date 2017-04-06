Фанаты «Арсенала» опоздали на матч с «Вест Хэмом» в знак протеста против Венгера

Болельщики «Арсенала» бойкотировали первые минуты матча английской Премьер-лиги, в котором «канониры» играли на «Эмирейтс» против «Вест Хэма». Таким образом фанаты лондонского клуба выразили свой протест против того, чтобы главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру был предложен новый контракт.
Несколько секторов домашнего стадиона «канониров» оставались незаполненными в течении первых 13 минут матча — в знак 13 лет, прошедших со времени завоевания «Арсеналом» последнего титула в сезоне 2003/2004.
В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «канониры» переиграли «Вест Хэм» со счётом 3:0 — голы забили Месут Озил, Тео Уолкотт и Оливье Жиру. «Арсенал» расположился на 5-м месте в турнирной таблице, на 4 очка отставая от «Манчестер Сити».