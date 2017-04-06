Прядкин выступил против назначения иностранных судей на матч «Спартак» — «Зенит»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин не поддержал идею пригласить зарубежных арбитров на предстоящий матч 23-го тура чемпионата страны между «Спартаком» и «Зенитом» (16 апреля). Ранее полузащитник красно-белых Денис Глушаков и нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба выступили за то, чтобы центральные игры лиги судили иностранцы.
«Я не сторонник приглашения иностранных арбитров. У нас есть судьи, которые могут справиться с этой игрой. Я могу назвать их — Николаев, Егоров, Безбородов. Иногда у нас делают акцент — московские арбитры, петербургские, региональные. Я думаю, что это неправильно, важнее всего квалификация арбитра.
Раньше была такая практика, мы приглашали иностранных арбитров. Принимая такое решение, мы в определённой степени теряем свой статус в европейском футбольном сообществе, потому что сразу можно сделать негативный вывод об уровне подготовки наших арбитров. Очень сильные арбитры есть и у нас, они не слабее зарубежных, а ошибку допустить может любой», — цитирует Прядкина ТАСС.