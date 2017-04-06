Будогосский: российские арбитры справятся с игрой любого уровня

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением об идее назначения иностранных арбитров на центральные матчи РФПЛ.
«Всегда считал, что у нас есть свои арбитры, которые справятся с игрой любого уровня. На мой взгляд, если избрать схему по обмену: кто-то из Узбекистана судит в России, а наш арбитр едет на статусную игру туда, — я бы это понял и одобрил. Но вспомните прошлый опыт, когда приглашали иностранных не самых лучших арбитров. Одного из них с полным основанием товарищ Газзаев назвал клоуном. Некорректно так говорить о коллеге, но тогда Валерий Георгиевич имел основания для такого высказывания. Это имидж страны, нашего футбола. Пусть это прозвучит парадоксально, но обсуждение того, кто кого будет судить, говорит о повышенном интересе к футболу. Пусть и не всегда здоровом интересе», — сказал Будогосский в интервью «Спорт-экспрессу».