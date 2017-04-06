Полиция Лестера допросила Мусу по подозрению в насилии над женой

Нападающий «Лестер Сити» и бывший игрок московского ЦСКА Ахмед Муса был задержан в Лестере 5 апреля около часа ночи по местному времени по подозрению в нападении на свою супругу, сообщает Daily Star.
Футболиста задержали в его собственном доме и доставили в полицейский участок для допроса, после чего отпустили, не предъявив никаких обвинений. Представители «Лестер Сити» заявили, что в клубе пообщались с Мусой на предмет произошедшего и не собираются применять никаких санкций в отношении игрока.
Ахмед Муса перешёл в «Лестер» из ЦСКА в июле 2016 года за £ 16,6 млн. После отставки главного тренера Клаудио Раньери Муса провёл на поле в составе команды 14 минут.